Grenadă funcțională descoperită la percheziții în Timișoara după răfuiala dintre două clanuri

Două percheziții domiciliare au fost efectuate de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Timiș, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara. Acțiunea are loc într-un dosar penal ce vizează infracțiuni legate de regimul armelor, munițiilor și articolelor pirotehnice.

În locuințele vizate au fost găsite două săbii de aproximativ 60 cm, 14 articole pirotehnice din categoria F2 și o grenadă funcțională, cu încărcătură activă. Pentru ridicarea și expertizarea grenadei a intervenit un echipaj ISU Banat, având în vedere că aceasta face parte din categoria armelor și munițiilor interzise.

Verificările de miercuri se fac în continuarea anchetei deschise după răfuiala dintre două clanuri rivale, luna trecută, pe podul „Mihai Viteazu”, din Timișoara. Atunci, două mașini s-au ciocnit intenționat și au distrus balustrada, ceea ce a pus în pericol viața participanților la trafic.

Cercetările continuă pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și deținerea ilegală de articole pirotehnice.