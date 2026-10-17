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„Împreună pentru Siguranța Femeilor”, marș organizat în București și alte nouă orașe. Ce cer manifestanții

Sute de persoane participă sâmbătă la cea de-a 12-a ediție a marșului „Împreună pentru Siguranța Femeilor!”, în București și în 9 orașe din țară. Organizatorii cer măsuri mai eficiente pentru prevenirea violenței domestice și de gen, protejarea victimelor și identificarea riscurilor de femicid.
„Împreună pentru Siguranța Femeilor”, marș organizat în București și alte nouă orașe. Ce cer manifestanții
Laura Buciu
17 oct. 2026, 17:40, Social
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În București, marșul a fost programat să înceapă la ora 15:00, din Piața Universității, zona statuilor. Evenimente similare au fost anunțate la Brașov, Baia Mare, Timișoara, Cluj-Napoca, Arad, Piatra-Neamț, Târgu Mureș, Mizil și în comuna Valea Seacă din județul Bacău.

Potrivit Rețelei pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor (Rețeaua VIF), manifestația își propune să exprime solidaritatea cu femeile și fetele care se confruntă cu violența și să atragă atenția asupra responsabilității autorităților de a preveni abuzurile și de a proteja victimele.

Organizatorii au transmis că, în acest an, au fost documentate 30 de femicide și au susținut că unele dintre aceste crime ar fi putut fi prevenite dacă riscurile ar fi fost evaluate la timp, iar măsurile de protecție ar fi fost aplicate corespunzător.

Ce măsuri cer organizatorii

Printre principalele solicitări ale Rețelei VIF se numără aplicarea efectivă a legii privind femicidul, astfel încât polițiștii, procurorii și judecătorii să evalueze riscul în cazurile de violență împotriva femeilor și să poată dispune rapid măsuri de protecție.

Organizațiile cer, de asemenea, consolidarea ordinelor de protecție, îmbunătățirea procedurilor de evaluare a riscului și înființarea unui registru național al cazurilor de violență domestică, care să permită identificarea istoricului de abuz și prevenirea recidivei.

Alte revendicări vizează introducerea educației pentru egalitate de gen în școli, instruirea specialiștilor care intervin în astfel de cazuri, protecție sporită împotriva violenței online și sprijin juridic, social, educațional și financiar pentru copiii care își pierd un părinte în urma violenței domestice.

Rețeaua VIF solicită și acces mai ușor al victimelor la servicii de sprijin și găzduire, fără ca ajutorul să fie condiționat de existența unui ordin de protecție sau de depunerea unei plângeri penale.

Marșul „Împreună pentru Siguranța Femeilor!” este organizat anual pentru a atrage atenția asupra violenței domestice și de gen și pentru a solicita măsuri concrete de prevenire și combatere a acestui fenomen.

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