În cadrul Healthcare & Pharmaceutical Awards 2022, Anca Alungulesei a câştigat premiul internaţional Best Nutrition & Healthy Lifestyle Personality 2022

Anca Alungulesei, terapeut în nutriţie şi creatoarea Psiho-Dietei, a câştigat premiul internaţional Best Nutrition & Healthy Lifestyle Personality, în cadrul Healthcare & Pharmaceutical Awards 2022, organizate şi decernate de Global Health and Pharma, platformă internaţională din Marea Britanie, care premiază de peste 10 ani personalităţile şi companiile din întreaga lume care contribuie prin programele şi acţiunile lor la sănătatea populaţiei din ţara lor. Cu un juriu format din personalităţi din lumea medicală, a ştiinţei şi a cercetării din Marea Britanie, Healthcare & Pharmaceutical Awards descoperă, documentează şi premiază personalităţi şi entităţi cu impact puternic pozitiv din Europa, America de Nord, America de Sud, Asia, Oceania, Africa în domenii precum sănătatea, nutriţia, biotehnologia sau psihologia.

După 10 ani de expertiză în domeniul alimentaţiei sănătoase, 2 ani de când a creat Psiho-Dieta, metoda integrativă de slăbit care şi-a dovedit eficienţa la sute de persoane, zeci de cursuri, programe şi întâlniri online cu persoane de pretutindeni, aflate în căutarea soluţiilor la îndemână atât în interior, cât şi în mediul înconjurător o viaţă sănătoasă atât pentru corp, cât şi pentru minte, Anca Alungulesei primeşte odată cu premiul Best Nutrition & Healthy Lifestyle 2022 încă o recunoaştere profesională internaţională, după Premiul Gourmand, primit în 2017 pentru prima carte de sucuri din legume şi fructe, scrisă de un autor român.

„Sunt copleşită pentru orice recunoaştere a muncii mele, fie că ea îmi este adusă de persoanele cu care lucrez şi care au satisfacţia schimbării în bine, fie că vine pe căi profesionale oficiale. Vestea acestui premiu internaţional am primit-o după perioada grea de pandemie în care fiecare dintre noi a incercat să se adapteze, să găsească soluţii pentru sănătate şi pentru problemele cu kilogramele şi cu raportarea la sine. Am făcut psiho-terapie în nutriţie cu sute de persoane în aceşti ultimi ani şi m-am simţit ca într-un carusel al emoţiilor şi derivelor în care am încercat să fiu ghid de conştientizare şi de acţiune în care rezultatele s-au văzut imediat şi cu efecte pe termen lung. Motivaţia mea personală si profesională este ca, prin programele mele să ajung să ajut 1.000.000 de persoane să îşi modifice greutatea corporală prin schimbarea perspectivei personale asupra procesului de slăbire, iesind astfel din ideea restrictiva de „dietă” şi integrând mindsetul de transformare internă a greutătii folosindu-se de puterea creatoare a gândurilor şi a emoţiilor simţite. Mulţumesc celor care aleg să facă împreună cu mine călătoria complexă numită Psiho-Dietă a cărei destinaţie este starea de bine si o greutate optimă”, a declarat cu entuziasm Anca Alungulesei ale cărei programe, cursuri şi principii se pot regăsi pe platforma w ww.anca-alungulesei.ro