În preajma sărbătorilor, ASPA București lansează un apel la responsabilitate: De Crăciun, nu adopta un dar. Adoptă o viață

Mesajul campaniei este clar: câinii nu sunt cadouri de Crăciun, ci ființe care au nevoie de stabilitate, timp și afecțiune pe termen lung.

„Îi arăți că există siguranță, răbdare și iubire care nu pleacă. De aceea, în campania „Acasă, de Crăciun” facem apel la responsabilitate în cazul adopțiilor: câinii sunt ființe, nu daruri de sărbători. Bandit și Freya, din adăpostul ASPA Bragadiru, gândesc la fel”, potrivit ASPA București.

Bandit și Freya, doi căței care își caută „acasă”

În adăpostul ASPA Bragadiru, doi câini așteaptă o familie care să le ofere mai mult decât un moment festiv.

Bandit (cod 51666) este un mascul de două luni, jucăuș, extrem de sociabil și plin de energie.

Este un cățel isteț, curios și ușor de educat, care are nevoie de o familie răbdătoare și activă, dispusă să crească odată cu el.

Freya (cod 51650) este o cățelușă de un an și jumătate, de talie mică, prietenoasă și sensibilă.

Merge bine în lesă și se adaptează ușor, fiind potrivită atât pentru apartament, cât și pentru o casă cu curte.

Un Crăciun cu sens: adopția responsabilă

ASPA reamintește că adopția este un angajament pe termen lung, nu un gest impulsiv de sărbători.

„De Crăciun, nu trebuie să salvezi toată lumea. Doar lumea cuiva”, este mesajul central al campaniei.

Cei interesați de adopție sunt încurajați să viziteze adăposturile ASPA, să cunoască animalele și să adopte informat și responsabil, oferind nu doar un cămin, ci o viață sigură.