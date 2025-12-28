Prima pagină » Social » Incendiu de proporții în sectorul 6: degajări mari de fum

Incendiu la un spațiu de depozitare pe bulevardul Iuliu Maniu, sector 6. Sunt degajări mari de fum. Intervin 16 autospeciale de stingere și SMURD.
Andreea Tobias
28 dec. 2025, 13:00, Social

Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu produs la un spațiu de depozitare pe bulevardul Iuliu Maniu, sector 6, București. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum. Au fost alertate 16 autospeciale de stingere și Detașamentul Special de Salvatori.

UPDATE:
Pentru informarea populatiei din sectoarele 5 si 6 a fost emis un nou mesaj RO-Alert.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a postat un mesaj pe Facebook.
Pompierii ISU București-Ilfov intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un spațiu de depozitare situat pe Bulevardul Iuliu Maniu, Sector 6. Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări mari de fum, la un depozit de echipamente sanitare și termice. Suprafața totală a halei este de aproximativ 2.000 mp, iar din cauza fumului dens, suprafața exactă afectată nu poate fi estimată în acest moment.
Până la acest moment nu au fost raportate victime. Misiunea este în dinamică, iar echipele de intervenție acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru limitarea efectelor asupra zonelor învecinate.
Recomandări pentru populație:
evitați zona afectată
persoanele din apropiere sunt rugate să închidă ferestrele și sistemele de ventilație pentru a reduce riscul de intoxicare cu fum
respectați indicațiile autorităților.
Știrea inițială:
„Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs la un spațiu de depozitare, situat pe bulevardul Iuliu Maniu, sector 6, București.

