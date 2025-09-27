Incendiu în plină noapte la Spitalul Municipal din Rădăuți / 11 pacienți au fost evacuați

Un incendiu a izbucnit noaptea trecută la secția de pneumologie a Spitalului din Rădăuți, potrivit monitorulsv.ro.

11 pacienți au fost evacuați. Apelul la 112 a fost înregistrat la ora 00.57.

Incendiul a izbucnit în corpul vechi al Spitalului Municipal Rădăuți.

Personalul prezent în spital a reușit să izoleze incendiul până la venirea echipajului de pompieri. Pacienții au fost evacuați tot de personal.

Două paturi s-au făcut scrum, lenjeriile de pat și corpurile de iluminat, de asemenea distruse, și două saloane au fost inundate de fum.

Pompierii militari au eliminat fumul din încăperi și s-au asigurat că nu mai există pericole.

Din primele informații, incendiul ar fi izbucnit din cauza echipamentului de iluminat defect.

Nu s-au înregistrat victime.

Scurt rezumat al incendiilor din spitalele românești

În ultimii ani, mai multe spitale din România au fost subiectul unor ample dezbateri publice după incendiile pornite, în principal de la instalațiile electrice uzate.

În 14 noiembrie 2020, la Piatra Neamț, un incendiu a izbucnit la secția de ATI COVID, de la o candelă aprinsă la căpătâiul unui pacient muribund și de la lipsa de măsuri de securitate. 10 pacienți au murit și alți 7 au fost grav afectați.

La 1 octombrie 2021, la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, un incendiu izbucnit de la o instalație electrică veche a ucis 11 pacienți.

La 29 ianuarie 2021, la Institutul Matei Balș, 26 de pacienți au murit în urma incendiului izbucnit de la o sursă de încălzire defectuoasă. În anumite zone nu au existat avize de securitate la incendiu.

Câteva luni mai târziu, la 11 noiembrie, un alt incendiu a izbucnit la un salon unitate suport COVID, ucigând doi pacienți și rănind grav un medic. Focul a fost dus de fum. Cauza a fost tot instalația electrică veche.

În 22 iunie 2023, Spitalul „Sf. Maria” din Iași, alt incendiu a izbucnit la pavilionul amdinistrativ. Cauza incendiului nu a fost nici acum identificată, dar surse autorizate înaintează ideea instalațiilor electrice vechi.

Ne amintim și de cazul Maternității Giulești. În 2010, cinci bebeluși au murit din cauza unui incendiu izbucnit de la un scurt-circuit.

Incendiile din spitalele din România nu sunt cazuri izolate. Ele au devenit un adevărat fenomen. Cauzele, deși variate, de la erori umane până la neglijență și instalații electrice vechi și suprasolicitate, se concentrează, totuși, pe instalațiile electrice vechi.

De cele mai multe ori, autoritățile întârzie acordarea autorizațiilor în caz de incendiu și reparațiile necesare ale sistemelor electrice.