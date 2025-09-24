Ministrul Mediului, după incendiul din Capitală: Erau în regulă cu autorizațiile / Buzoianu dă asigurări că „astăzi este în regulă ca lumea să meargă pe stradă”

După mai bine de 12 ore de la incendiu, ministrul spune că oamenii nu mai au probleme în a ieși pe stradă.

Întrebată dacă exista autorizație la spațiul unde s-a produs incendiul, Diana Buzoianu a spus, la Antena 3 CNN, că cei de acolo „au fost controlați de autoritățile de mediu și a reieșit că erau în regulă cu autorizațiile”.

Buzoianu a mai spus că nu mai există pericol pentru populație.

„Evident că în momentul în care are loc un astfel de incendiu, toate recomandările pentru oameni sunt să nu se ducă în zonele respective, să închidă geamurile, să nu iasă, să nu meargă prin acest fum, dar având în vedere că expunerea a fost una limitată la câteva ore, în timpul serii, sigur că astăzi este în regulă ca lumea să meargă pe stradă”, a mai spus Buzoianu.

Incendiul a izbucnit marți la un depozit de refrigerare în zona Șoseaua Pantelimon, din Sectorul 2. În zonă a fost foarte mult fum. Autoritățile au emis mai multe mesaje RO-Alert.

În cursul zilei de miercuri, Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) informează că nivelurile de poluare cu particule PM10 și PM2,5 în București au revenit la valori normale, după incendiul izbucnit aseară la depozitul Antefrig din Sectorul 2, unde au ars spații ale unor firme de prelucrare a cărnii.