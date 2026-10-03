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Incendiu la o hală din Sutești, unde erau depozitate vopsea și diluant. Au fost emise două mesaje RO-ALERT

Pompierii militari din Vâlcea intervin, sâmbătă seară, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală aparținând unui operator economic din localitatea Sutești. În hală se aflau vopsea și diluant, iar pentru avertizarea populației din zonă au fost emise două mesaje RO-ALERT.
Incendiu la o hală din Sutești, unde erau depozitate vopsea și diluant. Au fost emise două mesaje RO-ALERT
Sursa foto: ISU Vâlcea
Diana Nunuț
03 oct. 2026, 19:24, Social
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Pompierii militari vâlceni intervin, sâmbătă seara, pentru a stinge un incendiu izbucnit la o hală a unui operator economic din localitatea Sutești.

Potrivit ISU Vâlcea, la locul incendiului intervin forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Drăgășani, Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, Gărzii de Intervenție Măciuca și Punctului de Lucru Bunești.

Pompierii acționează cu șase autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale de primă intervenție și comandă și două autoplatforme, iar misiunea este în dinamică la momentul redactării știrii.

Potrivit informațiilor de la locul intervenției, în hală se aflau vopsea și diluant.

Patronul firmei este prezent la locul incendiului și le-a transmis pompierilor că în momentul producerii incendiului nu exista personal care să lucreze.

La locul intervenției se află șeful Centrului Operațional, iar prim-adjunctul inspectorului-șef se deplasează către locul incendiului.

Pentru avertizarea și înștiințarea populației din zona afectată au fost emise două mesaje RO-ALERT, unul pentru o rază de trei kilometri și celălalt pentru o rază de cinci kilometri.

Până la ora transmiterii acestei știri, nu au fost identificate victime.

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