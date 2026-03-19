Incendiu la Spitalul de Psihiatrie din Bălăceanca. Pacienții și angajații, evacuați

Un incendiu a izbucnit joi dimineață la Spitalul de Psihiatrie din Bălăceanca. Pacienții și angajații au fost evacuați.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Petru Mazilu
19 mart. 2026, 09:10, Social

Un incendiu a izbucnit joi la Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu din Bălăceanca. ISU București-Ilfov a anunțat că în urma recunoașterii efectuate de primele echipaje se observă „o ușoară degajare de fum în interior, fără flacără”.

Personalul medical și pacienții au fost evacuați, fiind vorba despre aproximativ 50 de persoane.

Incendiul s-a produs într-o cameră de la etajul 1. Acolo au ars materiale textile, iar incendiul a fost lichidat, a precizat ISU.

Cauza producerii incendiului va fi stabilită de pompieri.

