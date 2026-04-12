Incendiu la Termocentrala Rovinari. Producția de energie a fost oprită

Un incendiu a izbucnit duminică dimineața, chiar în ziua de Paște, la Termocentrala Rovinari, unul dintre obiectivele strategice ale sistemului energetic național. Conflagrația a afectat singurul grup energetic aflat în funcțiune la momentul incidentului.
Petru Mazilu
12 apr. 2026, 11:17, Social

Focul s-a manifestat la nivelul unor instalații tehnice, a anunțat Gândul. Potrivit primelor informații, Grupul energetic 5 – singurul aflat în funcțiune în momentul izbucnirii incendiului -a fost oprit imediat, ca măsură de siguranță.

În paralel, autoritățile și operatorul centralei au încercat repornirea grupului 4, pentru a asigura continuitatea parțială a producției de energie electrică, scrie Gazeta de Sud.

Cauza incendiului – un scurtcircuit

CE Oltenia nu a emis încă un punct de vedere oficial. Totuși, a precizat că este vorba de un scurtcircuit care a compromis cablurile de alimentare.

„În urma unui scurtcircuit au luat foc cablurile de alimentare cu tensiune electrică, de comandă, permisii și protecție la instalația de Slam dens a grupului energetic Nr 5. Termocentrala Rovinari. Grupul a fost oprit în siguranță până la remedierea acestor probleme. Mâine se va porni grupul Nr. 4 la Termocentrală Rovinari”, se arată pe pagina de socializare Salariații Complexului Energetic Oltenia.

Recomandarea video

