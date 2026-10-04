Incendiu pe un câmp din județul Dâmbovița. Ard 1.000 de metri pătrați. S-a emis un mesaj RO-Alert

Un incendiu a izbucnit duminică, în localitatea Băleni din județul Dâmbovița. La ora 12:54, pompierii au fost chemați să intervină.

1.000 de metri pătrați de teren arși. Pompierii intervin

Din primele informații, pe cei 1.000 de metri pătrați pe care se manifesta flăcările se afla atât vegetație uscată, cât și mase plastice și deșeuri menajere.

Pompierii intervin pentru a limita extinderea flăcărilor și a lichida incendiul, iar la fața locului au ajuns deja trei autospeciale de stingere cu apă și spumă.

Locuitorii din zonă au primit mesaj RO-Alert

Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert prin care au avertizat localnicii despre cantitățile mari de fum din aer. Aceștia au fost sfătuiți să își închidă geamurile și să rămână în case, până la lichidarea incendiului.