Incendiu puternic în Brăila. Trei case, afectate de flăcări pe o suprafață de 600 de metri pătrați. O femeie, intoxicată cu fum

UPDATE. Incendiul a fost localizat

La ora 07:45, incendiul a fost localizat, iar pompierii continuă intervenția pentru lichidarea acestuia.

Știrea inițială

Un incendiu puternic a cuprins marți trei case din municipiul Brăila, pe străzile George Topârceanu și Mihai Viteazu, pe o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați.

O femeie a fost scoasă din una dintre locuințele afectate, în stare conștientă, dar intoxicată cu fum. Aceasta a fost preluată de echipajele medicale pentru îngrijiri.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brăila, incendiul se manifestă generalizat la cele trei proprietăți, iar pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor.

În urma incendiului, o femeie a fost extrasă dintr-una dintre locuințele afectate. Victima era conștientă, dar prezenta semne de intoxicație cu fum. Aceasta a fost preluată de echipajele SMURD și ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) pentru îngrijiri medicale la fața locului.

„A rezultat o victimă, extrasă din una din locuințele afectate de incendiu – sex feminin, stare conștientă, intoxicată cu fum, preluată de SMURD, SAJ pentru îngrijiri medicale la fața locului”, a precizat ISU Brăila.

Pentru stingerea incendiului, la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje.

Intervenția se desfășoară cu șapte autospeciale de stingere, o ambulanță SMURD, o cisternă și o ambulanță SAJ. La operațiune participă și trei cisterne ale CUP Dunărea Brăila, potrivit ISU Brăila.

Intervenția pompierilor este în desfășurare.