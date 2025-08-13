Incendiul din Chilia Veche: Intervenție din aer, de pe mare și terestru pentru stingerea focului

Intervenția are loc și din aer, cu ajutorul forțelor de Inspectoratul General de Aviație (IGAv), care acționează cu elicoptere Black Hawk, pentru a susține eforturile de pe teren.

În sprijinul pompierilor, acționează și echipe mixte formate din personal al ocolului silvic și voluntari din cadrul serviciilor pentru situații de urgență, care se concentrează pe lichidarea focarelor izolate.

Pompierii fac apel pentru a preveni tragediile. Ei spun că e nevoie de responsabilitate: „Arderea vegetației uscate este strict interzisă! O țigară aprinsă aruncată neglijent sau un foc lăsat nesupravegheat pot declanșa un dezastru. În doar câteva clipe, un incendiu scăpat de sub control poate distruge hectare întregi de teren”.

Incendiul de vegetație uscată cu fond dorestier din zona Chilia Veche, județul Tulcea, a izbucnit în urmă cu zece zile.