Încep înscrierile în Programul Rabla pentru persoane fizice

Ministerul Mediului a anunţat că încep înscrierile pentru Programul Rabla pentru persoane fizice.

„Rabla Auto este unul dintre proiectele importante din ultimii ani prin care încurajăm înnoirea parcului auto naţional, reducerea poluării şi accesul românilor la mijloace de transport mai eficiente şi mai prietenoase cu mediul”, a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu.

Administratia Fondului pentru Mediu anunţă lansarea sesiunii de înscriere în cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice, începând cu data de 30 septembrie 2025,ora 10.00.

Sesiunea va fi deschisă până la 25 noiembrie, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat.

Bugetul total este de 200 de milioane de lei, împărţit astfel:

80.000.000 lei pentru autovehicule noi cu motorizare termică, inclusiv GPL/GNC, motociclete şi hibride;

120.000.000 lei pentru autovehicule noi plug-in hibrid, motociclete electrice, autovehicule pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

Valoarea ecotichetelor pentru persoanele fizice este de 18.500 lei pentru autovehicul pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 lei pentru autovehicul plug-in hibrid sau motocicletă electrică, 12.000 lei penrtu achiziţionarea de autovehicule hibride şi de 10 000 de lei pentru autovehicul cu propulsie termică (inclusiv GPL/GNC) sau motocicletă.