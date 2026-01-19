Acțiunile marilor producători auto europeni scad pe fondul amenințărilor lui Trump cu tarife

Indicele european SXAP privind sectorul auto a scăzut cu 2% luni dimineață, notează CNBC.

În Germania, acțiunile Volkswagen, BMW și Mercedes-Benz au coborât cu 2,6%–4,4% la începutul ședinței de tranzacționare.

La Milano, Ferrari a scăzut cu aproximativ 2%, iar Stellantis, care deține mărci precum Jeep, Dodge, Fiat, Chrysler și Peugeot, cu 2,1%.

Trump a amenințat sâmbătă că va introduce tarife de 10% pentru Marea Britanie, Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Țările de Jos și Finlanda, începând cu 1 februarie. El a adăugat că, de la 1 iunie, aceste tarife ar urma să crească la 25%.

Liderii europeni sunt așteptați să poarte, în următoarele zile, discuții de urgență despre cum vor răspunde.

Industria auto este considerată foarte expusă la astfel de taxe vamale, pentru că are lanțuri de aprovizionare globale și depinde mult de producția și vânzările din America de Nord.