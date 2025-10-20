Începe vacanța intersemestrială / Care este materia la care elevii trebuie să aibă notă în mod obligatoriu

Primul modul de școală al elevilor se încheie vineri, 24 octombrie, cu o săptămână de vacanță intersemestrială, după cum se arată în structura anului școlar 2025 – 2026, publicată de Ministerul Educației.

În continuare, anul școlar 2025 – 2026 are următoarea componență

Al doilea modul începe pe 3 noiembrie și durează până pe 19 decembrie, când începe vacanța de iarnă, care durează până pe 7 ianuarie.

Modulul al treilea începe joi, 8 ianuarie 2026 și se încheie pe 6 februarie.

Vacanța de schi – 9 februarie – 1 martie 2026.

Modulul al patrulea începe pe 16 februarie 2026 și durează până pe 3 aprilie 2026.

Vacanța de primăvară începe pe 4 aprilie 2026 și se termină pe 14 aprilie 2026.

Modulul al cincilea începe la 15 aprilie 2026 și durează până pe 19 iunie 2026.

Vacanța de vară începe pe 20 iunie 2026 și durează până duminică, 6 septembrie 2026.

Excepțiile anului școlar 2025 – 2026

Elevii de clasele a XII-a și a XIII-a seral și frecvență redusă au doar 34 de săptămâni de școală, față de 36, cât sunt normal.

Elevii de clasa a VIII-a au o durată de 35 de săptămâni de cursuri – anul lor școlar se încheie la 12 iunie 2026.

Elevii din liceele tehnologice au o durată a anului școlar de 37 de săptămâni – vacanța lor începe pe 26 iunie 2026.