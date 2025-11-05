Educația financiară devine materie obligatorie pentru elevii din Marea Britanie

Copiii de vârstă școlară primară vor învăța noțiunile fundamentale despre bani, cum să identifice știrile false și vor fi educați cu privire la schimbările climatice, ca parte a orelor obligatorii de educație civică, începând din septembrie 2028, a anunțat marți Ministerul Educației al Marii Britanii.

Noutatea face parte din prima revizuire majoră a programei școlare din Marea Britanie în mai bine de un deceniu, iar reformele vin însoțite de concluziile revizuirii programei școlare și a sistemului de evaluare, lansată anul trecut de guvernul britanic, scrie Financial Times (FT).

Anunțul vine în contextul în care copiii cu vârste între 7 și 17 ani fac din ce în ce mai des cumpărături online, majoritatea dintre ei fără supravegherea unui adult.

Alte reforme

Totodată, reformele vor include un nou test de citire obligatoriu pentru copiii cu vârste cuprinse între 12 și 13 ani, o revizuire a indicatorilor de performanță școlară și un curriculum național „revitalizat”.

De asemenea, elevii vor învăța cum să identifice știrile false și dezinformarea, inclusiv conținutul generat de instrumentele de inteligență artificială.

Guvernul britanic a anunțat că va adopta majoritatea recomandărilor din raport, printre acestea fiind și eliminarea bacalaureatului englez (EBacc). EBacc evaluează școlile pe baza numărului de elevi care studiază engleza, matematica, științele, geografia sau istoria și o limbă străină, precum și pe baza rezultatelor obținute de aceștia, potrivit BBC.

Ca reacție la aceste noutăți, directorii școlilor sunt de părere că recomandările revizuirii sunt „sensibile”, dar că vor necesita „finanțare și profesori suficienți”, relevă sursa citată.

Secretara pentru educație, Bridget Phillipson, a fost întrebată la BBC Radio 4 ce lecții vor fi eliminate din programul școlar. Aceasta a dat asigurări că nu va fi vorba de înlocuirea conținutului cu noi subiecte, ci de o „mai bună secvențiere” a programei școlare în ansamblu.

„Trebuie să ne asigurăm că evităm duplicarea, astfel încât copiii să nu repete lucruri pe care le-au studiat deja”, a afirmat ea.

Situația în România

Începând cu anul școlar 2025, educația financiară va deveni materie obligatorie în România. Decizia luată de Ministerul Educației vine în contextul unei nevoi de alfabetizare financiară în rândul tinerilor, pe fondul unei economii tot mai complexe.