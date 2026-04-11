Infotrafic anunță cum se circulă sâmbătă dimineață pe principalele șosele din România

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, sâmbătă dimineața „nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile.”

Pe arterele rutiere principale, respectiv A1 București – Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov, A7 Ploiești-Adjud, DN 1 Ploiești – Brașov și DN 7 Pitești – Sibiu, circulația se desfășoară „preponderent pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori reduse de circulație.”

Autoritățile reamintesc faptul că circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7.5 tone (altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane), este interzisă în perioada 9 – 13 aprilie, pe următoarele tronsoane:

-Autostrada A 2 București – Constanța (ambele sensuri): 11.04.2026, interval orar 16:00 – 22:00; 12 – 13.04.2026, interval orar 6:00 – 22:00;

-DN 7 Pitești – Râmnicu Vâlcea – Veștem (ambele sensuri): 11.04.2026, interval orar 18:00 – 22:00, 12 – 13.04.2026, interval orar 6:00 – 22:00;

-DN 39 Agigea – Mangalia: (ambele sensuri): 11.04.2026, interval orar 16:00 – 22:00, 12 – 13.04.2026, interval orar 6:00 – 22:00.

De asemenea, în perioada 10 – 13 aprilie, inclusiv, circulația rutieră se va desfășura pe ambele sensuri de mers ale DN 5 Giurgiu – Ruse, pentru toate tipurile de autovehicule, fără restricții, pe secțiunea Podului Prieteniei, unde s-au executat lucrările de reparații, care au impus restricții de trafic.