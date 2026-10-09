Instagram vrea să elimine una dintre cele mai stânjenitoare greșeli din aplicație. Cum va funcționa noua opțiune

Funcția, denumită „Read-Only Mode” (mod doar pentru citire), a fost descoperită de cercetătorul de aplicații Alessandro Paluzzi, care a publicat capturi de ecran pe 3 octombrie. Instagram a confirmat ulterior pentru Engadget că explorează intern această posibilitate. Compania a precizat însă că funcția nu este testată în prezent cu utilizatori externi.

Cum ar funcționa noul mod de vizualizare a profilurilor

Ideea pornește de la o situație familiară multor utilizatori: vizualizarea fotografiilor de pe profilul unei persoane și apăsarea accidentală a butonului Like, uneori chiar la o postare veche de câțiva ani. Modul doar pentru citire ar elimina acest risc prin dezactivarea temporară a principalelor funcții de interacțiune.

Potrivit capturilor publicate de Paluzzi, utilizatorii ar putea continua să vizualizeze fotografiile și postările unui profil, dar nu ar putea aprecia sau comenta conținutul. De asemenea, nu ar putea trimite mesaje private și nici începe să urmărească respectivul cont.

#Instagram is working on a new perk for Instagram Plus: Read-Only Mode 👀 ℹ️ Browse a profile in read-only mode, preventing you from liking, commenting, messaging, following, or viewing stories. https://t.co/eQIDjAnn1c — Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 3, 2026

Există însă o limitare importantă: Instagram Stories nu ar putea fi vizualizate în acest mod. Prin urmare, funcția nu ar permite urmărirea anonimă a tuturor tipurilor de conținut publicate pe platformă. Mai mult, noul mod nu trebuie confundat cu o funcție care ascunde complet activitatea utilizatorului de Instagram. Scopul său este prevenirea interacțiunilor vizibile sau accidentale, nu eliminarea datelor despre navigare colectate de platformă.

Funcția ar putea fi disponibilă doar pentru utilizatorii care plătesc

Capturile descoperite de Alessandro Paluzzi sugerează că noua opțiune ar putea fi inclusă în Instagram Plus, abonamentul premium al platformei. Meta a început să testeze acest tip de abonament în martie 2026 și a anunțat ulterior extinderea serviciilor premium pentru Instagram, Facebook și WhatsApp.

Instagram Plus oferă funcții suplimentare față de versiunea gratuită, inclusiv opțiuni legate de personalizarea experienței și gestionarea Stories. În Statele Unite, abonamentul Instagram Plus a fost anunțat la un preț de 3,99 dolari pe lună, însă tarifele pot varia în funcție de piață. Deocamdată, Meta nu a confirmat că modul doar pentru citire va fi inclus definitiv în abonament.

Compania nu a anunțat nici o dată de lansare, iar funcția ar putea fi modificată sau abandonată înainte de a ajunge la utilizatori. Noua opțiune ridică și întrebări privind modul în care poate fi folosită. În prezent, Instagram nu a prezentat public detalii suplimentare despre eventualele măsuri de protecție asociate acestei funcții.