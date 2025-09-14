Prima pagină » Social » IPJ Dolj instituie o zonă specială de de siguranţă publică în cartierul Romaneşti din Craiova

IPJ Dolj instituie o zonă specială de de siguranţă publică în cartierul Romaneşti din Craiova

În urma incidentelor petrecute sâmbătă, în urma cărora o persoană şi-a pierdut viaţa, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj a decis instituirea unei zone speciale de siguranţă publică în cartierul Româneşti.
IPJ Dolj instituie o zonă specială de de siguranţă publică în cartierul Romaneşti din Craiova
Radu Mocanu
14 sept. 2025, 14:36, Social

Măsura, intrată în vigoare de sâmbătă, presupune suplimentarea dispozitivelor de ordine publică, dar şi acţiuni comune al poliţiştilor alături de SAS Dolj, Serviciul Criminalistic, Jandarmeria Dolj, Gruparea Mobilă de Jandarmi Craiova şi Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate. În plus, este prevăzută şi monitorizarea zonei prin organizarea de patrule mixte zilnice.

„În această dimineaţă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj a fost sesizat cu privire la faptul că pe bulevardul Nicolae Romanescu din municipiul Craiova are loc un conflict între mai multe persoane. La faţa locului au fost mobilizate efective sporite de poliţişti şi jandarmi, unele dintre persoanele implicate părăsind locul producerii evenimentului. La scurt timp, aceştia au fost prinşi de poliţişti în localitatea Branişte”, anunţase, sâmbătă, IPJ Dolj. Tot sâmbătă, fusese anunţat şi decesul unei persoane.