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Istanbul, orașul care a umplut două stadioane într-o singură seară

Istanbulul și-a consolidat poziția pe scena internațională a marilor evenimente, după ce, în seara de 30 mai 2026, a găzduit două concerte de amploare care au atras împreună peste 140.000 de iubitori de muzică.
Istanbul, orașul care a umplut două stadioane într-o singură seară
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Marius Vale
09 iun. 2026, 16:08, Social
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Pe Atatürk Olympic Stadium, Kanye West și-a deschis turneul european cu primul concert susținut vreodată în Turcia. Evenimentul a reunit aproximativ 118.000 de spectatori și a atras vizitatori din Regatul Unit, Germania, Franța, Țările de Jos, Italia, Rusia, Polonia, statele din Golf și alte regiuni. Concertul a fost urmărit și de milioane de fani din întreaga lume prin transmisiunea live de pe canalul oficial de YouTube al artistului.

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Show-ul de la Istanbul a inclus un setlist conceput special pentru această oprire, o producție scenică de mari dimensiuni și efecte vizuale spectaculoase, confirmând capacitatea orașului de a găzdui evenimente internaționale de divertisment la scară largă.

În aceeași seară, pe Beşiktaş Park Stadium, tenorul Andrea Bocelli a susținut un concert în cadrul turneului mondial „Romanza – 30th Anniversary World Tour”, în fața a aproximativ 22.000 de spectatori. Cele două evenimente au transformat Istanbulul într-unul dintre principalele puncte de atracție ale scenei muzicale internaționale.

Seria de evenimente majore găzduite de oraș în luna mai a inclus și finala UEFA Europa League, organizată pe 20 mai. În total, pe parcursul a doar zece zile, Istanbulul a atras un număr important de vizitatori internaționali, confirmându-și statutul de destinație importantă pentru sport, cultură și divertisment.

Calendarul orașului rămâne încărcat și în lunile următoare. În iunie sunt programate concerte susținute de Scorpions, Pet Shop Boys, Megadeth, Alice Cooper, Tom Odell și Manowar, urmate de Gorillaz și Ricky Martin în iulie, respectiv Black Coffee, LP și The Black Keys în septembrie.

Și competițiile sportive vor continua să contribuie la vizibilitatea internațională a orașului. Istanbulul va găzdui în 2026 Bosphorus Cross-Continental Swimming Race, Campionatul European de Volei Feminin, Tour of Istanbul, L’Étape Türkiye by Tour de France și Presidential International Yacht Race.

Prin infrastructura dedicată evenimentelor, conectivitatea globală și oferta sa de ospitalitate, Istanbulul se poziționează tot mai ferm ca un hub internațional pentru evenimente de amploare. Orașul, aflat la granița dintre Europa și Asia, îmbină patrimoniul cultural cu energia urbană contemporană, devenind o destinație tot mai atractivă pentru publicul global.

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