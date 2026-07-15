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„Orașul visurilor” din Europa care cucerește turiștii vara. Ai și plajă, și istorie

Dacă ești în căutarea unei escapade de weekend spectaculoase, unde să te bucuri de avantajele unei vacanțe la oraș, dar și de senzația unei evadări în natură, există o destinație care merită trecută pe listă.
„Orașul visurilor” din Europa care cucerește turiștii vara. Ai și plajă, și istorie
Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
15 iul. 2026, 14:49, Life-Inedit
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Viena, capitala Austriei, este supranumită uneori „orașul visurilor”, deoarece a fost locul în care a trăit celebrul psihanalist Sigmund Freud. Iar farmecul orașului continuă să atragă vizitatori din întreaga lume.

Viena are o istorie culturală bogată și numeroase clădiri impresionante. Printre cele mai cunoscute atracții se numără Catedrala Sfântul Ștefan, construită în stil gotic, potrivit Express. Vizitatorii pot admira interiorul extrem de detaliat, dar și turla sa de aproximativ 150 de metri înălțime.

Catedrala a fost construită în anul 1137 și sfințită în 1147. O mare parte a clădirii a fost distrusă de un incendiu în 1258, însă a fost reconstruită în stil gotic între 1304 și 1450.

Astăzi, aceasta este una dintre cele mai emblematice atracții ale Vienei.

Trebuie menționat că accesul în nava principală a catedralei este gratuit, însă vizitarea catacombelor sau urcarea în turn necesită cumpărarea unui bilet.

După vizita încărcată de istorie, poți merge la plajă

După ce ai explorat catedrala, poți continua plimbarea prin oraș. Iar costumul de baie nu ar trebui să lipsească din bagaj.

La o distanță scurtă de mers pe jos de centrul orașului se află Canalul Dunării. Traseul poate fi parcurs pe jos în aproximativ o oră, iar alternativa este transportul cu autobuzul.

De-a lungul malurilor de beton pot fi admirate numeroase picturi murale colorate, iar în apropiere există o zonă de înot în aer liber foarte apreciată de localnici.

Brațul cunoscut drept Dunărea Veche este mărginit de pontoane din lemn și sălcii pletoase, iar localnicii se răcoresc aici în zilele toride de vară. Vizitatorii pot închiria bărci electrice pentru o plimbare pe apă sau se pot bucura pur și simplu de înot în apa dulce.

Pentru cei care preferă locuri mai liniștite, Strombucht oferă o zonă de plajă cu pietriș, unde apa devine adâncă treptat. Platformele noi pentru scăldat, instalate în 2023, asigură acces sigur la apă și suficient spațiu pentru plajă.

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