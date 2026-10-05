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Jandarmeria Capitalei: 98 de sancțiuni date susținătorilor lui Georgescu din fața Arestului Central

Jandarmeria Capitalei anunță că a aplicat 98 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 84.500 de lei, în perioada 29 septembrie – 4 octombrie 2026, în contextul adunărilor publice desfășurate în zona Arestului Central.
Jandarmeria Capitalei: 98 de sancțiuni date susținătorilor lui Georgescu din fața Arestului Central
sursa foto, Mediafax Foto
Laura Buciu
05 oct. 2026, 11:25, Social
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Potrivit Jandarmeriei, manifestațiile nu au respectat procedura prevăzută de Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice.

Jandarmii au dispus măsuri de ordine și siguranță publică pentru gestionarea fluxurilor de persoane, menținerea liberă a căilor de acces către sediul Arestului Central și asigurarea unui climat de siguranță în zonă.

Jandarmeria Capitalei precizează că la fața locului au fost prezente echipe de dialog, care au discutat cu participanții și le-au explicat necesitatea declarării adunării publice și a existenței unui organizator.

Măsurile au ținut cont și de caracterul rezidențial al zonei, jandarmii urmărind să asigure accesul locatarilor către imobile și condiții normale de circulație.

În aceeași perioadă, au fost întocmite patru acte de sesizare a organelor de urmărire penală, pentru fapte prevăzute de Codul penal. Printre acestea se numără amenințarea, distrugerea și ultrajul.

Sancțiunile au fost aplicate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice și a Legii nr. 61/1991 privind încălcarea unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

 

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