La mulți ani 2026! Primele țari au intrat deja în noul an. La ce oră este Revelionul 2026 în lume, raportat la România. Primele locuri și cele mai ciudate ore

Auckland, capitala Noii Zeelande a întâmpinat noul an cu un spectacol de artificii deasupra celei mai înalte clădiri a sale – Sky Tower.
Vârful turnului a fost iluminat în diferite culori, în timp ce artificiile explodau pe cer.
Prima țară ce a trecut în noul an este micuța țară insulară din Pacific. Kiribati cu capitala la Tarawa este deja în 2026.
Revelionul începe cel mai devreme în Pacific, în:
12:00 – Kiribati (Insulele Line / Kiritimati), primul loc locuit care intră în 2026.
12:15 – Noua Zeelandă (Insulele Chatham), celebrul fus „și un sfert”.
13:00 – Noua Zeelandă (Auckland), plus Samoa, Tonga, Tokelau.
Pe măsură ce se apropie seara în România, intră pe rând Australia și marile capitale asiatice:
15:00 – Australia (Sydney/Melbourne)
15:30 – Australia (Adelaide) – fus „și 30”
16:30 – Australia (Darwin) – fus „și 30”
17:00 – Japonia (Tokyo) și Coreea de Sud (Seoul)
17:15 – Australia (Eucla) – fus „și 15” (45 de minute față de oră întreagă)
Apoi, intră în 2026:
18:00 – China (Beijing), Singapore, Filipine (Manila), Australia (Perth)
19:00 – Thailanda (Bangkok), Vietnam, Indonezia (Jakarta)
19:30 – Myanmar (Yangon) – fus „și 30”
20:00 – Bangladesh (Dhaka)
20:15 – Nepal (Kathmandu) – fus „și 15” (45 de minute)
20:30 – India și Sri Lanka – fus „și 30”
21:00 – Pakistan (Karachi)
21:30 – Afganistan (Kabul) – fus „și 30”
22:00 – E.A.U. (Dubai)
22:30 – Iran (Teheran) – fus „și 30”
23:00 – Rusia (Moscova) și Turcia (Istanbul)
00:00 – România intră în 2026, alături de alte țări din zona UTC+2 (ex. Grecia, Finlanda, Israel, Egipt, Africa de Sud).
01:00 – intră Europa Centrală: Germania, Franța, Italia, Spania etc.
02:00 – intră Marea Britanie (Londra) și Portugalia (Lisabona).
După miezul nopții din România, Revelionul se mută peste Atlantic:
05:30 – Canada (Newfoundland – St. John’s) – fus „și 30”
07:00 – SUA (New York)
08:00 – SUA (Chicago)
09:00 – SUA (Denver)
10:00 – SUA (Los Angeles)
11:00 – SUA (Alaska – Anchorage)
12:00 – SUA (Hawaii – Honolulu)
13:00 – Samoa Americană (Pago Pago), printre ultimele teritorii locuite importante care întâmpină Noul An.
14:00 – Baker & Howland (nepopulate) – ultimele zone de pe glob care „închid” Revelionul.
Pe lângă orele „fix”, există câteva fusuri celebre pentru minutele neobișnuite:
„și 45”: Insulele Chatham (Noua Zeelandă), Nepal, Eucla (Australia)
„și 30”: India, Sri Lanka, Myanmar, Iran, Newfoundland (Canada), Marquesas (Polinezia Franceză)