La mulți ani 2026! Primele țari au intrat deja în noul an. La ce oră este Revelionul 2026 în lume, raportat la România. Primele locuri și cele mai ciudate ore

 Noul An ajunge astăzi pe glob în valuri, pe măsură ce fusurile orare „împing” miezul nopții din est spre vest. Raportat la ora României, primele artificii se văd la prânz, iar ultimele abia a doua zi, după-amiază.
Gabriel Negreanu
31 dec. 2025, 13:15

UPDATE Noua Zeelandă a intrat în anul 2026

Auckland, capitala Noii Zeelande a întâmpinat noul an cu un spectacol de artificii deasupra celei mai înalte clădiri a sale – Sky Tower.

Vârful turnului a fost iluminat în diferite culori, în timp ce artificiile explodau pe cer.

UPDATE Kiribati a intrat oficial în noul an

Prima țară ce a trecut în noul an este micuța țară insulară din Pacific. Kiribati cu capitala la Tarawa este deja în 2026.

Primii care intră în 2026 (31 decembrie, ora României)

Revelionul începe cel mai devreme în Pacific, în:

  • 12:00Kiribati (Insulele Line / Kiritimati), primul loc locuit care intră în 2026.

  • 12:15Noua Zeelandă (Insulele Chatham), celebrul fus „și un sfert”.

  • 13:00Noua Zeelandă (Auckland), plus Samoa, Tonga, Tokelau.

Valul Australiei și Asiei (31 decembrie, ora României)

Pe măsură ce se apropie seara în România, intră pe rând Australia și marile capitale asiatice:

  • 15:00Australia (Sydney/Melbourne)

  • 15:30Australia (Adelaide)fus „și 30”

  • 16:30Australia (Darwin)fus „și 30”

  • 17:00Japonia (Tokyo) și Coreea de Sud (Seoul)

  • 17:15Australia (Eucla)fus „și 15” (45 de minute față de oră întreagă)

Apoi, intră în 2026:

  • 18:00China (Beijing), Singapore, Filipine (Manila), Australia (Perth)

  • 19:00Thailanda (Bangkok), Vietnam, Indonezia (Jakarta)

  • 19:30Myanmar (Yangon)fus „și 30”

  • 20:00Bangladesh (Dhaka)

  • 20:15Nepal (Kathmandu)fus „și 15” (45 de minute)

  • 20:30India și Sri Lankafus „și 30”

  • 21:00Pakistan (Karachi)

  • 21:30Afganistan (Kabul)fus „și 30”

  • 22:00E.A.U. (Dubai)

  • 22:30Iran (Teheran)fus „și 30”

  • 23:00Rusia (Moscova) și Turcia (Istanbul)

Miezul nopții în România și Europa (1 ianuarie 2026, ora României)

  • 00:00România intră în 2026, alături de alte țări din zona UTC+2 (ex. Grecia, Finlanda, Israel, Egipt, Africa de Sud).

  • 01:00 – intră Europa Centrală: Germania, Franța, Italia, Spania etc.

  • 02:00 – intră Marea Britanie (Londra) și Portugalia (Lisabona).

Americile: când intră SUA și Canada (1 ianuarie 2026, ora României)

După miezul nopții din România, Revelionul se mută peste Atlantic:

  • 05:30Canada (Newfoundland – St. John’s)fus „și 30”

  • 07:00SUA (New York)

  • 08:00SUA (Chicago)

  • 09:00SUA (Denver)

  • 10:00SUA (Los Angeles)

  • 11:00SUA (Alaska – Anchorage)

  • 12:00SUA (Hawaii – Honolulu)

Ultimii care intră în 2026 (1 ianuarie 2026, ora României)

  • 13:00Samoa Americană (Pago Pago), printre ultimele teritorii locuite importante care întâmpină Noul An.

  • 14:00Baker & Howland (nepopulate) – ultimele zone de pe glob care „închid” Revelionul.

Unde apar cele mai multe ore „și 30” sau „și 45”

Pe lângă orele „fix”, există câteva fusuri celebre pentru minutele neobișnuite:

  • „și 45”: Insulele Chatham (Noua Zeelandă), Nepal, Eucla (Australia)

  • „și 30”: India, Sri Lanka, Myanmar, Iran, Newfoundland (Canada), Marquesas (Polinezia Franceză)

