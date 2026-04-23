Limitarea vitezei la 30 km/h în orașe salvează vieți. Date din 38 de orașe europene

Studiul privind limitarea vitezei s-a bazat pe răspunsuri din 38 de orașe din 19 țări europene, inclusiv Franța, Spania, Portugalia, Belgia și Germania. Cifrele vin în contextul în care UE își propune să atingă zero decese rutiere până în 2050, printr-o inițiativă cunoscută sub numele de „Viziunea Zero”, potrivit Euronews.

Majoritatea orașelor au acordat prioritate reducerii vitezei în anumite zone, cum ar fi zonele rezidențiale, centrele istorice sau zonele școlare. 57% dintre orașe au declarat că mai mult de jumătate din rețeaua lor rutieră funcționează acum cu limite de viteză sub 50 km/h. Introducerea reducerilor de viteză în orașele studiate s-a făcut într-un mod gradual și țintit.

Măsurile, luate în urma celor 19.400 de decese rutiere din 2025

Introducerea acestor limite de viteză vine în contextul în care anul trecut au fost înregistrate aproximativ 19.400 de decese în urma accidentelor rutiere pe drumurile europene, adică 44% din totalul deceselor, potrivit Comisiei Europene.

Studiul arată că peste nouă din zece orașe analizate au raportat unele efecte pozitive asupra siguranței rutiere pe termen scurt și mediu. Autoritățile orașelor au declarat că au înregistrat mai puține accidente, decese și răni grave pentru toți participanții la trafic, alături de viteze mai mici ale vehiculelor și o poluare fonică redusă.

Limitele de viteză nu afectează traficul din orașe

În ciuda unor afirmații conform cărora limitele de viteză de 30 km/h duc la creșterea congestiei traficului și la costuri mai mari legate de congestie, limita de viteză nu a demonstrat efecte negative generale asupra traficului, volumului sau duratei de călătorie și a demonstrat doar impacturi limitate, gestionabile, asupra transportului public, potrivit aceleiași surse.

Schimbarea s-a confruntat, totuși, cu obstacole: în timpul planificării și implementării, aproape jumătate dintre orașe au raportat opoziție politică, în timp ce mai mult de o treime s-au confruntat cu rezistență din partea publicului.