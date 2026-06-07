Examenul național de bacalaureat 2026 începe luni, cu probele de evaluare a competențelor

Prima probă este evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, programată în perioada 8 – 10 iunie. Proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă va avea loc în perioada 10 – 11 iunie.

Evaluarea competențelor digitale este programată în perioada 11 – 12 iunie, iar evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională se va desfășura în perioada 15 – 17 iunie.

Rezultatele obținute la probele de competențe lingvistice și digitale nu se exprimă prin note sau calificative de tip admis/respins, ci prin stabilirea unui nivel de competență.

Ministerul Educației precizează că susținerea probelor de evaluare a competențelor este una dintre condițiile obligatorii pentru promovarea examenului de bacalaureat.

Candidații nu au voie să intre în sălile de examen cu ghiozdane, rucsacuri sau poșete. De asemenea, sunt interzise telefoanele mobile, căștile audio, dispozitivele tip IoT și alte mijloace electronice de calcul sau de comunicare.

Candidații care încalcă regulile de acces și de participare la examen sunt eliminați, indiferent dacă obiectele sau materialele interzise au fost folosite sau nu.

Probele sunt monitorizate și înregistrate audio-video.

Peste 130.000 de candidați sunt așteptați să susțină examenul în prima sesiune. Este vorba despre absolvenți de liceu din promoția curentă și din seriile anterioare, care vor susține toate probele sau doar probele nepromovate în sesiunile anterioare.

Calendar BAC 2026 – Sesiunea iunie-iulie 2026