Luni de foc pentru salvatori. Zece mesaje RO-Alert și peste 1.600 de intervenții

Pompierii militari au gestionat, în ultimele 24 de ore, aproximativ 1.700 de situații de urgență la nivel național.
Sursa foto: ro-alert.ro
Andrei Rachieru
28 apr. 2026, 08:51, Social

Potrivit datelor transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, echipajele de intervenție au acționat pentru stingerea a circa 100 de incendii, limitând extinderea flăcărilor și reducând pagubele materiale.

În paralel, salvatorii au intervenit în aproape 200 de cazuri pentru deblocarea unor persoane sau animale și pentru alte situații care puteau pune în pericol vieți și bunuri.

Cele mai numeroase solicitări au vizat acordarea primului ajutor, echipajele SMURD asistând medical aproximativ 1.400 de persoane. Totodată, cinci persoane aflate în situații critice au fost salvate.

Pentru informarea și protejarea populației, au fost transmise zece mesaje prin sistemul RO-ALERT, majoritatea avertizând asupra prezenței animalelor sălbatice în localități din județele Brașov, Buzău, Covasna, Harghita și Mureș.

