Magistrala 4 de metrou: Din 1 septembrie vor fi modificări în circulația trenurilor

Circulația pe Magistrala 4 va fi modificată după ce firul 2 dintre stațiile 1 Mai și Jiului va fi închis pentru lucrări, trenurile urmând să circule în ambele sensuri pe celălalt fir. Pasagerii vor fi nevoiți să schimbe trenul la Jiului pentru a-și continua călătoria.

Restricțiile sunt generate de lucrările la Magistrala 6, linie care va asigura legătura directă între Gara de Nord și Aeroportul Henri Coandă – Otopeni.

Separat, Metrorex a anunțat și reducerea intervalelor de succedare a trenurilor pe două magistrale.

Pe Magistrala 1 (Pantelimon – Dristor 2) și Magistrala 3 (Preciziei – Anghel Saligny), între 8 septembrie și 31 decembrie 2025, intervalele scad de la 7 la 6 minute în zilele lucrătoare și de la 10 la 9 minute în weekend și sărbători legale.