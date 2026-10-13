Prima pagină » Social » Manechine care imită pietonii, amplasate lângă treceri din Suceava. Cum ar proteja copiii care ies de la școală

Manechine care imită pietonii, amplasate lângă treceri din Suceava. Cum ar proteja copiii care ies de la școală

Două manechine care imită niște copii au fost montate la o trecere de pietoni din Suceava. Acestea se află chiar în fața unei școli, iar conducerea municipiului și-a propus să facă la fel în dreptul tuturor unităților școlare, dar și al grădinițelor.
Manechine care imită pietonii, amplasate lângă treceri din Suceava. Cum ar proteja copiii care ies de la școală
Galerie Foto 14
Sursa foto: Monitorul de Suceava
Coralia Frigea
13 oct. 2026, 09:22, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O măsură inedită pentru protecția pietonilor a fost luată la Suceava. Conducerea municipiului a decis să amplaseze două manechine, în dreptul unei treceri de pietoni din fața unei școli.

Vezi galeria foto
14 poze

Ele imită copiii care ies de la școală și se pregătesc să traverseze și au chiar și aceeași înălțime cu cea a unui elev.

Cum funcționează metoda manechinelor

Practic, conducerea municipiului se așteaptă ca manechinele să îi facă pe șoferi să reducă viteza instinctiv în fața trecerii de pietoni, în timp ce se asigură.

Trecerea de pietoni este însă și semaforizată.

Cum motivează demersul conducerea orașului

Viceprimarul spune că aceste manechine sunt doar începutul. Primăria are în plan să monteze astfel de mecanisme la toate trecerile de pietoni din oras, care se află în apropierea școlilor sau grădinițelor.

„Am început montarea acestor manechine care înfățișează copii la trecerile de pietoni din apropierea școlilor pentru a atrage atenția șoferilor și a reduce riscul producerii accidentelor rutiere. Extindem proiectul la un număr de 15 treceri de pietoni din zonele cele mai expuse”, a declarat Dan Cușnir, viceprimarul Sucevei, pentru Monitorul de Suceava.

Manechinele care emită elevii la trecerile de pietoni sunt o măsură de la care conducerea orașului se așteaptă să dea rezultate, precum reducerea numărului de victime minore rezultate din accidente.

Recomandarea video

Cine este Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie de zece ani, cu salariu de 50.000 de euro pe an
G4Media
Reportera TV a apărut la meciul iubitului mai tânăr cu 11 ani și a făcut senzație! » Detaliul care a ieșit în evidență
GSP.ro
Care este cel mai vândut produs în magazinele Kaufland din România, în anul 2026. Nu este, însă, și cel mai sănătos
Gandul
Dezastru în familia Andreei Esca! Falimentul i-a lovit din plin. Scenariul sumbru care o așteaptă pe vedeta Pro TV
Cancan
Spaniolii au reacționat după ce au văzut Dacia Duster Eco-G: „Are autonomie 1500 km și e și cea mai ieftină”
Prosport
De ce s-a cerut recuzarea judecătorului din procesul lui Călin Georgescu de la Curtea de Apel Bucureşti
Libertatea
Te balonezi după fiecare masă? Când „gazele” pot fi semnul unei alte probleme medicale
CSID
Dacia a lansat o nouă mașină electrică, la Paris. Costă mai puțin de 18.000 euro și se fabrică în Europa
Promotor