Manole, despre munca la negru: E un semnal de alarmă / Aproape 500 de cetățeni, găsiți muncind fără contract

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, joi, că datele din ultimele controale ale Inspecției Muncii privind munca fără contract legal reprezintă „un semnal de alarmă”.
Sursă foto: Alexandru Dobre / Mediafax Foto
Daiana Rob
09 apr. 2026, 15:07, Social

Ce am găsit săptămâna asta nu e doar o statistică. E un semnal de alarmă. În doar câteva zile, Inspecția Muncii a aplicat sancțiuni de peste 7 milioane de lei. Aproape 500 de oameni lucrau fără forme legale. Nu e puțin. Nu e normal. Și nu poate fi ignorat”, se arată în mesajul publicat de Florin Manole, pe Facebook. 

Joi, Inspecția Muncii a anunțat că, în perioada 30 martie – 03 aprilie 2026, inspectorii în muncă au desfășurat 1.859 de controale la nivel național, în cadrul cărora au fost date peste 1.152 de sancțiuni – atât amenzi, cât și avertismente.

Într-o singură săptămână de controale, inspectorii au dat amenzi de 7.092.500 lei. 

În cadrul controalelor, un număr de 491 de muncitori lucrau fără contract. 

De asemenea, 3 echipamente de muncă oprite pentru a preveni accidentele grave.

Printre principalele probleme identificate: munca la negru, nerespectarea timpului de odihnă și ignorarea măsurilor dispuse în cadrul controalelor anterioare. 

În ceea ce privește Sănătatea și Securitatea în Muncă, angajatorii firmele vizate de controale au primit amenzi pentru lipsa atribuțiilor SSM în fișa postului și neevaluarea riscurilor de accidentare pentru lucrători.

Recomandarea video

Cum au rostolgit conspiraționiștii în social media fake-ul despre Mircea Lucescu care „a murit de la vaccin”
G4Media
România, dată din nou exemplu negativ în presa de la Budapesta. Ce spun maghiarii despre nivelul de trai al românilor
Gandul
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Cancan
Vila lui Mircea Lucescu a fost invadată de oameni ai străzii. Cum a fost posibil
Prosport
Donald Trump i-a dat un nou ultimatum Europei și a făcut lista cu țările de pe Bătrânul Continent pe care vrea să le pedepsească
Libertatea
Diagnosticul crunt care l-ar fi răpus pe Mircea Lucescu. De ce boală suferea, de fapt, fostul selecționer: „Inițial nu a vrut să creadă”
CSID
Decizie surprinzătoare: Volkswagen spune STOP pentru Euro 7 pe aceste motoare
Promotor