MApN: Fragmente de dronă în zona canalului Șontea Nouă

Prezența unor fragmente de dronă a fost semnalată luni în zona canalului Șontea Nouă, din județul Tulcea, a anunțat MApN.

Ministerul Apărării Naționale anunță că a fost informat, luni, despre faptul că în zona canalului Șontea Nouă, din județul Tulcea, a fost semnalată, prin apel la serviciul 112, existența unor fragmente de dronă.

O echipă mixtă formată din specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații și Poliția de Frontieră face cercetări la fața locului.

Fragmentele vor fi ridicate în vederea expertizării.