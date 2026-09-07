MApN participă la exercițiul SAREX 2026, pentru testarea răspunsului în situații de urgență pe mare

Exercițiul se desfășoară într-un raion maritim situat la est de Tuzla – Cap Aurora, în limita apelor teritoriale ale României. Forțele Navale Române și Forțele Aeriene Române participă cu două elicoptere care vor fi integrate în mecanismul interinstituțional de răspuns.

Este vorba despre un elicopter IAR-330 Puma Naval al Forțelor Navale Române și un elicopter IAR-330 din cadrul Bazei 57 Aeriene de la Mihail Kogălniceanu.

Potrivit scenariului, autoritățile trebuie să gestioneze o situație complexă de urgență pe mare. Exercițiul include semnalarea și evaluarea unui incident, activarea și coordonarea mijloacelor navale, aeriene și terestre, precum și operațiuni de căutare și salvare a persoanelor aflate în pericol.

Care este scenariul

Scenariul prevede, de asemenea, evacuarea medicală a victimelor și intervenția în cazul unui incendiu izbucnit la bordul unei nave.

Prin „SAREX 2026” este urmărită evaluarea capacității de răspuns a structurilor implicate, precum și verificarea documentelor de conducere, a standardelor și procedurilor operaționale.

Un alt obiectiv îl reprezintă testarea timpilor de reacție, a fluxului informațional și decizional, a capabilităților de intervenție și a sistemelor de comunicații.

La exercițiu participă structuri și mijloace ale Autorității Navale Române, Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării Naționale.

De asemenea, sunt implicați reprezentanți ai autorităților publice locale și ai operatorilor economici, exercițiul având ca obiectiv verificarea modului în care instituțiile pot acționa coordonat în cazul unei situații de urgență produse pe mare.