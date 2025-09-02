„Mausoleu pentru un dictator KGB”: Consilierii din Sectorul 2 au aprobat reamenajarea bustului lui Heydar Aliyev din Parcul Tei

O ședință tensionată a Consiliului Local Sector 2 s-a transformat vineri într-un schimb de replici acide, după ce consilierii au dezbătut proiectul de reamenajare a bustului lui Heydar Aliyev, fost președinte autoritar al Azerbaijanului și ex-general KGB. Finanțarea vine integral de la Ambasada Azerbaijanului, fără cheltuieli din bugetul local, dar proiectul a fost intens criticat din rațiuni morale și istorice.

Fostul primar USR, Radu Mihaiu, citat de Buletin de București, s-a opus vehement inițiativei: „Este un mausoleu pentru un general KGB, ajuns dictator într-o republică sovietică. Eu nu cred că Sectorul 2 merită așa ceva”. Mihaiu le-a cerut consilierilor să voteze împotrivă și a reamintit că în mandatul său a încercat să demoleze bustul, dar nu a obținut avizul Ministerului Culturii.

Lucrările din Parcul Tei, acoperite integral de partea azeră

Replica a venit din partea viceprimarului AUR, Andrei Ohaci, care l-a întrebat ironic dacă „cei care au avut părinți securiști nu ar mai fi avut voie să fie în Parlament”, insinuând o dublă măsură în judecarea trecutului. „Spre deosebire de alte formațiuni politice, la noi nu e cazul”, a răspuns fostul primar.

Proiectul prevede nu doar reconstrucția bustului și refacerea aleii „Heydar Aliyev”, ci și reabilitarea fântânii, a porții monumentale de la intrarea în parc și amenajarea spațiilor verzi, inclusiv plantarea unor arbori aduși din Azerbaijan. Potrivit reprezentanților primăriei, toate acestea vor fi acoperite prin sponsorizări: „Din bugetul local nu se cheltuie absolut nimic. Investițiile sunt primite ca sponsorizare din partea Ambasadei Azerbaijanului”.

Reamenajare aprobată fără consultare publică

Nici cetățenii, nici organizațiile civice nu au fost implicați în luarea deciziei privind reamenajarea, iar reprezentanții primăriei au recunoscut că nu au avut întâlniri cu ONG-urile sau cu locuitorii care utilizează frecvent Parcul Tei.

Proiectul a fost aprobat cu 19 voturi pentru, 6 împotrivă și o abținere, continuând astfel o colaborare mai veche între Sectorul 2 și Ambasada Azerbaijanului, începută în 2007, când partea azeră a finanțat modernizarea Parcului Tei și amenajarea aleii „Heydar Aliyev”. Atunci au fost instalate bustul fostului lider azer, poarta monumentală cu trei arcade și fântâna decorativă, toate dedicate memoriei acestuia.