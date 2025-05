Mihai Bendeac, despre susținătorii lui George Simion: Trebuie decăzuți din drepturile parentale

Mihai Bendeac a stârnit controverse în mediul online după o serie de postări în care i-a criticat dur pe susținătorii lui George Simion și ai lui Călin Georgescu. Deși este cunoscut pentru umorul său, afirmațiile sale au început să jignească o parte a populației, scrie CANCAN.

Într-un mesaj recent, publicat printre postările care sunt reproșuri la adresa unuia dintre candidați, Mihai Bendeac a scris că părinții care nu pot asigura hrana copiilor ar trebui „decăzuți din drepturile parentale”. Această idee poate fi o poziție care ar putea fi interpretată ca o presiune asupra autorităților de a interveni drastic în familiile vulnerabile.

În plus, Mihai Bendeac nu s-a reținut din a jignii poporul român ca fiind “muritori de foame” ce se ridică asupra “ciocoilor”, “pleava societății” este, literalmente, pleava societății”, „această dejecție umană” și multe alte injurii la adresa oamenilor care nu au aceeași preferință politică cu a lui.

Comentariile sale au percepute de unele persoane ca un reproș direct la adresa oamenilor din mediul rural sau din familiile cu dificultăți financiare, care nu au acces la aceleași oportunități.

„Mesaj pentru domnul parazit social care sloboade maxime patriotarde și bășini pe gură: Părinții unui copil care mănânca doar cartofi trebuie decăzuți din drepturile parentale. Asta pentru că ăia, prin faptul că nu muncesc, că beau, că joacă la păcănele, pun viața acelor copii în primejdie.

Haideți să ne împăcăm cu ideea cu trăim, în sfârșit, într-un stat occidental în care o familie în care tatăl face Uber sau Bolt 10 ore pe zi de luni pana vineri și mama coace cozonaci la o patiserie, venitul familie permite o alimentatie complet sănătoasă, permite o îmbrăcăminte decentă, rechizite, cărți și chiar două vacanțe pe an. Sigur, nu la Dubai, dar una la o pensiune în Maramureș și alta de câteva zile în orice capitală europeană.

M-am săturat de zăngănitul “muritorilor de foame” ce se ridică asupra “ciocoilor” care și-au permis în nesimțirea lor să muncească, să învețe o meserie și să trăiască bine. Și asta o spun eu, profund socialist fiind. Ba chiar, uneori, cu accente comunistoide pe care mă străduiesc să mi le reprim. Da, “pleava societății” este, literalmente, pleava societății.

Iar această dejecție umană, acest fascist cu episoade psihotice, acest voievod de pe Temu, profită cu sânge rece de abilitatea sa unică: aceea de manipulator pentru mințile slabe. Eu nu cred, așa cum alții spun, că Simion este un fan înrăit al cârnatului securist. Simion este doar un tip obsedat să ajungă președinte. Pentru el este doar un mijloc de marketing pe care-l folosește sub promisiunea că-l va grația. Dar nu va fi cazul”, a scris Mihai Bendeac pe Facebook.

Mihai Bendeac a atacat frecvent practicile creștine precum pelerinajele, unde oamenii pupau moaștele și aprindeau lumânări. La începutul lunii mai, actorul a publicat o imagine cu George Simion și Călin Georgescu realizată după ce au votat în turul 1, unde o femeie îi săruta mâna fostului candidat la alegerile prezidențiale.

n ciuda derapajelor pe care Mihai Bendeac le-a avut în mediul online de-a lungul timpului, unul dintre el fiind extrem de grav – a râs când a citit declarațiile Ana Mariei Mocanu (fostă asistentă TV) care povestea cum a fost violată în liceu – actorul nu a avut niciodată de pătimit cu conturi de socializare închise, la fel cum pățesc românii care sunt în tabăra AUR.

Actorul a apreciat un mesaj publicat de ZMENTA pe Facebook, în care face referire la susținătorii taberei adverse că nu știu să citească un material scris.

„Poate cel mai bun text citit în ultima perioadă. (Mă rog… pentru cine își poate aloca 4 minute să-l parcurgă. Că dacă ești “educat” pe filmulețe de 30 de secunde, mai bine nu te apuci de el”.

Mesajul lui ZMENTA:

„În urmă cu fix 5 ani toți trăiam ultima săptămână normală din viața noastră. De atunci cel mai periculos virus a intrat în capul multor oameni și le-a creat o lume paralelă cu realitatea. O psihoză alimentată de niște trădători care au reușit să anestezieze gândirea critică. O lume în care adevărul, știința, istoria au ajuns opinii, iar minciunile certitudini. “Dungile de la avioane sunt cu covrig19, ne modifică ADN-ul cu 5G, masca reduce oxigenul, voi ați văzut virusul ăsta că eu nu, ne bagă cipuri prin vaccin, vaccinul provoacă sterilitate pe 3 generații, vor să reducă populația!”

Toate aceste teorii sunt demontate de știință, majoritatea de orele de fizică și biologie din generală. Țin minte cum primisem mii de comentarii când m-am vaccinat “o să mori, mai ai 6 luni, nu o să mai poți face copii”. Nu pot să neg efectele adverse, că și de la aspirină poți avea dacă ai o problemă, iar până în ziua de astăzi, demonstrat științific, efectele pe termen lung de la “covrig19” sunt infinit mai multe și mai grave decât cele de la vaccin. Și mă văd eu, după 4 ani de la vaccin: nu am făcut nici “covrig”, sunt viu, sănătos și cu copil. La fel și toți cunoscuții mei.

După a început războiul pornit de Rusia. Virusul nu a dispărut că a început războiul cum spun cei cu teoriile de mai sus. Doar nu s-a mai mediatizat la fel de mult pentru că începuseră să se vadă efectele vaccinării. Dar cei care inventaseră teoriile cu “covrig19” au început să inventeze despre război: “Nu există război, morții sunt fake, laboratoare secrete, evrei deveniți naziști, vor să instaureze dictatura militară.”. Iar astăzi, când Rusia se apropie de colaps, au început alte teorii: “Vor să ne trimită la război, noi trebuie să fim neutri, nu trebuie să ne înarmăm, au predat armata străinilor!”.

Pe cine ajută aceste teorii? De fiecare dată teoriile astea au fost inventate și promovate de aceiași indivizi care au creat frici și au profitat de ele pentru a ajunge în politică. Pentru că acesta era scopul lor real. Și vă rog să fiți sinceri, indivizii ăia sunt de 4 ani în Parlament, iar acum sunt și mai mulți. Ziceți-mi și mie ce proiecte de lege pentru bunăstarea românilor au făcut indivizii ăștia? Vă spun eu: 0. Doar circ și au promovat isterie continuă ca să țină “conspiraționiștii” în alertă cu noi alte teorii.

Au terorizat populația. S-au lăudat cu câteva “campanii umanitare” profitând de necazul oamenilor pentru imagine. Dar au făcut un lucru care le-a arătat adevărata lor față și sponsorul, dacă pentru unii încă nu era clar: au votat împotriva legii care apără România de dronele rusești, iar acum au atacat legea și la CCR. Serios, nu v-ați săturat? 5 ani să mestecați aceleași teorii promovate de aceiași oameni care fac jocul unei țări care a invadat România de 12 ori? Chiar sunteți orbi?

E o campanie de manipulare pornită de foarte mult timp care are ca scop dezbinarea noastră, ceea ce e un câștig imens. Toți am alimentat situația asta promovând ani la rând faptul că suntem vai de noi, că suntem amărâți, că suntem conduși doar de hoți (și nu încerc să apăr corupții) pe care culmea tot noi i-am votat. “Doamne nu uita de noi, Suntem săraci plini de nevoi, Doamne ocrotește-i pe romani!” – a devenit un stil de viață. Și am omis faptul că totuși, împinși de la spate de partenerii europeni, am reușit încet-încet să ne dezvoltăm. Am uitat să mai vedem și lucrurile bune fiind focusați doar pe frustrarea că suntem vai de noi.

Dar România s-a dezvoltat și se dezvoltă continuu, iar nivelul de trai chiar a crescut. Dar mulți ați căzut adânc în această frustrare și credeți că singura soluție rămasă e să dați foc la tot. Credeți că merită? Credeți că trădătorii care fac pe față jocul Rusiei vor face mai bine? Credeți că Rusia ne va da bani pe degeaba să facem autostrăzi, școli și spitale? Uitați-vă la țările care sunt sub influența Rusiei cum arată după zeci de ani. Asta vreți? Să credeți toți lupii în blană de oaie care trezesc în voi falsul patriotism și vă validează toxicele convingeri implantate chiar de ei? Recitiți. Gândiți rațional. Lăsați ura și lamentările”.