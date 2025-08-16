CNAIR: Se lucrează cu 900 de persoane şi 150 de utilaje pe secţiunea 3 a Autostrăzii Sibiu-Piteşti

„Se lucrează cu 900 de persoane şi 150 de utilaje pe secţiunea 3 (parte a tronsonului montan) a Autostrăzii Sibiu-Piteşti! Asocierea de constructori români şi italieni (Webuild -Tancrad) este concentrată la ora actuală pe 9 km din această secţiune (37,4 km) cuprinsă între Cornetu şi Tigveni, iar media lucrărilor pe întregul şantier a depăşit 7%”, a scris el pe Facebook.

Pistol a adăugat că „se lucrează inclusiv la portalurile tunelului Poiana (1,78 km), pentru ca în primăvara anului viitor instalaţia TBM să poată începe forajul”.

„În şantier sunt puse deja în funcţiune două fabrici de grinzi prefabricate (Cepari şi Racoviţa) în care se produc cele 1.400 de grinzi necesare podurilor, pasajelor şi viaductelor de pe traseu. Construcţia secţiunii 3 a autostrăzii Sibiu -Piteşti (A1) este finanţată prin Programul Transport (PT) şi trebuie finalizată până în anul 2028”, se mai arată în mesaj.