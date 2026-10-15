Mihai Dimian, provocare incomodă pentru adulți: Cum s-ar descurca ei la testele PISA?

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a transmis un mesaj despre nivelul de pregătire al adulților din România și despre felul în care aceștia își folosesc cunoștințele în viața de zi cu zi.

Dimian a făcut referire la evaluarea internațională PIAAC (Programul pentru evaluarea internațională a competențelor adulților), cunoscută drept „PISA pentru adulți”, și a sugerat că rezultatele acesteia ar putea schimba perspectiva asupra performanțelor elevilor români la testele PISA.

Într-o postare pe Facebook, Mihai Dimian a lansat o provocare pentru adulți și i-a îndemnat să-și analizeze propriile competențe, nu doar să judece nivelul de pregătire al copiilor.

„Vă doresc ca, atunci când vom vedea rezultatele evaluării PIAAC în România, cunoscută drept PISA pentru adulți, rezultatele elevilor români la testele PISA să nu ni se pară foarte bune.

Până atunci, poate ar fi bine ca noi, adulții, să ne punem și nouă întrebările pe care le adresăm copiilor: ce am învățat și cât de bine putem aplica ceea ce știm?”.

Ce măsoară testele PISA

În mesajul său, Mihai Dimian a explicat și ce urmăresc testele PISA, dincolo de acumularea unor informații sau de capacitatea elevilor de a reproduce ceea ce au învățat la școală.

La matematică, testul „măsoară capacitatea individuală de a raționa matematic și de a formula, folosi și interpreta matematica pentru a rezolva probleme într-o varietate de contexte din lumea reală”.

În ceea ce privește lectura, accentul cade pe înțelegerea mesajului unui text, pe evaluarea ideilor și pe folosirea lor în contexte relevante pentru viața personală și socială: „măsoară capacitatea unui individ de a înțelege un text, de a utiliza, de a evalua, de a reflecta și de a aplica ideile exprimate în scris pentru a-și atinge obiectivele, pentru a-și dezvolta cunoștințele și potențialul și pentru a participa la viața societății”.

La științe, evaluarea vizează capacitatea de a explica fenomene, de a interpreta date și de a analiza dovezi.

Competențele științifice presupun și argumente solide în discuțiile despre știință și tehnologie, nu doar cunoașterea unor noțiuni.

De ce contează evaluarea adulților

PIAAC, evaluarea internațională a competențelor adulților, oferă o perspectivă asupra modului în care oamenii își folosesc abilitățile în situații de zi cu zi.

Prin comparație cu testele PISA, adresate elevilor de 15 ani, această evaluare mută atenția asupra adulților și asupra capacității lor de a înțelege informații, de a rezolva probleme și de a utiliza ceea ce știu.

Mesajul e simplu: cât de mult contează cunoștințele acumulate dacă acestea nu pot fi aplicate în viața reală de către adulți.