Militarii români și moldoveni au desfășurat un antrenament comun în poligonul Păiș

Un detașament din Batalionul 811 Infanterie „Dej” a desfășurat exerciții de pregătire alături de militari din Republica Moldova, pentru a-și perfecționa tacticile și procedurile de luptă.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, în această perioadă, în poligonul Păiș, un detașament de militari din cadrul Batalionului 811 Infanterie „Dej” a participat la un program de instruire multinațională alături de militari ai Armatei Republicii Moldova.

Antrenamentele comune au vizat pregătirea și executarea unor exerciții tactice în teren, cu scopul de a îmbunătăți tehnicile, tacticile și procedurile folosite în îndeplinirea misiunilor.

Exercițiile fac parte din cooperarea militară bilaterală România–Republica Moldova și contribuie la creșterea nivelului de interoperabilitate între forțele armate ale celor două state.