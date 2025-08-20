Minerii din Valea Jiului nu și-au primit salariile. Soluția extremă la care ar putea recurge angajații Complexului Energetic

Într-un comunicat transmis miercuri, citat de G4Media, reprezentanții Sindicatului Muntele al minerilor din Valea Jiului, se declară contrariați de situația creeată de Complexul Energetic Valea Jiului (CEVJ).

„Având in vedere informarea conducerii CEVJ care azi dimineață a notificat Sindicatul Muntele la ora 07.10 ca nu se acordă salariile angajaților conform contractului colectiv de muncă în vigoare în data de 20 august, facem un apel atât Domnului ministru al energiei, cât si Domnului Premier să găsească soluții cât mai rapide pentru rezolvarea situației!!”, se arată în comunicatul transmis de Darius Cîmpean, liderul Sindicatului Muntele.

Sindicatul reamintește că „obligația acrodării drepturilor salariale în integralitate și la timp pentru angajații CEVJ este exclusiv a administrației companiei”. Sindicaliștii transmit că vor încerca identificarea unei soluții cât mai rapide.

Sindicaliștii din Valea Jiului a amenințat conducerea Complexului Energetic cu „demisia de onoare”.