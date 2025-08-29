Ministerul Economiei, despre situaţia Cocktail Holidays: Au fost identificaţi 677 de turişti români aflaţi în străinătate, iar pentru majoritatea au fost deja găsite soluţii

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) a identificat 677 de turişti afectaţi de situaţia intrării în incapacitate de plată a agenţiei de turism Cocktail Holidays, pentru care susţine că au fost găsite deja soluţii.

„La nivelul celulei de criză constituită la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT), în urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii agenţiei Cocktail Holidays şi cu alte entităţi relevante, care au în derulare pachete de servicii turistice, au fost identificaţi 677 de turişti români aflaţi în străinătate. Pentru majoritatea au fost deja găsite soluţii, astfel încât să se întoarcă în ţară în cursul acestui weekend, la finalizarea sejururilor. În prezent, sunt în analiză situaţiile altor 87 de turişti români, pentru care se caută soluţii adecvate în vederea asigurării revenirii în ţară”, spun reprezentanţii MEDAT.

Celula de criză, susţin aceştia, monitorizează permanent situaţia şi menţine legătura cu turoperatorul şi agenţiile partenere, însă nu are atribuţii de repatriere.

„Pentru plecările programate în zilele următoare, agenţia a transmis că toţi turiştii au fost informaţi în legătură cu posibilele inconveniente. După ce ne vom asigura că niciun turist român nu are probleme, vor fi demarate verificări pentru a stabili cauzele situaţiei şi măsurile necesare”, mai spun aceştia.​​​