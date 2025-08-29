Ministrul Transporturilor cere controale la companiile de handling

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, anunță toleranță zero față de comportamentul nepotrivit față de bagaj ale firmelor de handling în aeroporturi.

El cere controale amănunțite la companiile de manipulare a bagajelor.

Ministrul Transporturilor cere intensificarea controalelor la firmele care manipulează bagajele în aeroporturi, după ce mai mulți clienți ai companiilor aeriene s-au plîns că și-au găsit bagajele stricate, sau chiar cu lucruri lipsă.

De asemenea ministrul cere mai multă rigoare în angajarea manipulanților.

Atenție mai mare la angajarea personalului

„Vreau să fiu foarte clar: oamenii plătesc pentru siguranță și respect, nu ca să-și vadă lucrurile stricate sau dispărute.

De aceea, cer Autorității Aeronautice Civile (aflată în subordinea MTI) și Poliției Transporturi Aeriene să intensifice inspecțiile la companiile de handling.

În același timp, solicit firmelor de handling să acorde o atenție mult mai mare procesului de selecție, instruire și monitorizare a angajaților.

Integritatea și profesionalismul trebuie să fie criteriile principale atunci când oferi acces unor oameni la bunurile pasagerilor”, a transmis Ciprian Șerban, printr-o postare pe Facebook.

Ministrul Transporturilor a mai menționat, fără să dea amănunte, că o sesizare recentă a fost rezolvată cu succes.

„Astăzi am fost, din nou, sesizat personal cu privire la o astfel de situație și vreau să îi felicit pe reprezentanții structurilor statului care s-au mobilizat rapid și au rezolvat problema în cel mai scurt timp posibil”.

Ministrul Șerban a încheiat mesajul afirmând că respectul față de pasageri înseamnă respect față de munca și reputația fiecăruia dintre noi.