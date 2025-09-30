Modernizarea Falezei Dunării din Galați: Contract de 200 de milioane de lei semnat de Primărie

Primăria municipiului Galați a anunțat semnarea contractului pentru modernizarea Falezei Dunării, cel mai lung mal de pe cursul fluviului. Valoarea contractului este de 200 de milioane de lei, iar atribuirea a fost făcută Asocierii Tancrad SRL – Citadina 98 SA – Lemacons SRL – Old Road Construct SRL, lider de asociere fiind Tancrad SRL.

Primarul Ionuț Pucheanu a declarat că proiectul, așteptat de zeci de ani, va transforma radical imaginea orașului, făcând Faleza un spațiu modern, accesibil și prietenos pentru gălățeni și vizitatori.

„Va fi un loc de promenadă, de relaxare și de evenimente, dar și o carte de vizită pentru Galați”, a spus edilul.

Lucrările prevăd intervenții pentru punerea în valoare a monumentelor de for public, realizarea unui circuit de vizitare, amenajări peisagistice, pistă de alergare, piste pentru biciclete, reabilitarea trotuarului și crearea unor puncte de belvedere. De asemenea, vor fi amenajate foișoare pentru evenimente culturale, o fântână arteziană, alei pietonale, loc de joacă pentru copii, skate parc, zone pentru animale de companie și mobilier urban, precum bănci, cișmele și coșuri de gunoi.

Proiectul include și lucrări de infrastructură: rețele de canalizare, alimentare cu energie electrică pentru iluminat public și arhitectural, sisteme de irigații și reabilitarea arhitecturală a clădirilor stației de pompare a apei. De asemenea, va fi amenajată o zonă deltaică cu trasee și spații de relaxare, valorificând poziția Galațiului ca poartă de intrare în Rezervația Biosferei Delta Dunării.

Durata contractului este de 3 luni pentru proiectare și 24 de luni pentru execuție. Proiectul va fi depus pentru finanțare prin Programul Regional Sud-Est 2021-2027, în cadrul priorității dezvoltării integrate a turismului și patrimoniului cultural și natural.

Administrația Porturilor Dunării Maritime Galați va contribui suplimentar la amenajarea malului prin proiectul „Reducerea colmatării și eroziunii la danele operative ale Portului Comercial Galați”, finanțat din fonduri europene.