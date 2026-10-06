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Momente de panică într-un spațiu comercial din Timișoara. Un scurtcircuit a umplut clădirea de fum

Un incendiu a izbucnit marți într-un spațiu comercial din Timișoara, după producerea unui scurtcircuit la un panou electric. Persoanele aflate în clădire s-au autoevacuat.
Momente de panică într-un spațiu comercial din Timișoara. Un scurtcircuit a umplut clădirea de fum
Alexandra-Valentina Dumitru
06 oct. 2026, 11:49, Social
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Pompierii au fost solicitați să intervină în jurul orei 11:15, după ce a fost semnalată o degajare de fum într-un spațiu comercial aflat într-o clădire cu parter și etaj, situată pe Bulevardul 16 Decembrie 1989 din Timișoara.

La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere. În urma recunoașterii, pompierii au stabilit că fumul provenea de la un scurtcircuit produs la un panou electric.

Până la sosirea echipajelor de intervenție, toate persoanele aflate în interiorul clădirii reușiseră să se autoevacueze.

Nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Incendiul a fost lichidat, iar pompierii continuă operațiunile pentru ventilarea spațiilor.

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