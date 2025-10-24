Monedă comemorativă dedicată lui Lucian Blaga, la 130 de ani de la naștere, lansată de BNR

Banca Națională a României anunță lansarea, începând cu data de 27 octombrie 2025, a unei monede comemorative din tombac cuprat dedicată lui Lucian Blaga, la 130 de ani de la naștere.

Moneda are valoarea nominală de 1 leu, diametrul de 37 mm, greutatea de 23,5 grame și marginea zimțată.

Aversul monedei prezintă frontonul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, alături de inscripția „ROMANIA”, valoarea nominală „1 LEU”, stema țării și anul de emisiune „2025”.

Reversul redă portretul lui Lucian Blaga, numele său și anii între care a trăit – „1895” și „1961”.

Monedele vor fi emise într-un tiraj maxim de 5.000 de exemplare și vor fi comercializate la prețul de 260 de lei (fără TVA), preț care include pliantul de prezentare și mapa cartonată.

Acestea au putere circulatorie pe teritoriul României.

Monedele pot fi achiziționate prin sucursalele regionale ale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.