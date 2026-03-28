Munca din gospodărie poate aduce pensie și asigurare medicală

Simona Bucura Oprescu a transmis printr-un mesaj pe Facebook prin care anunță adoptarea unui proiect de lege important pentru o însemnată categorie de cetățeni. „Am adoptat în această săptămână în Parlament un proiect de lege privind sistemul tichetelor pentru activități casnice, proiect inițiat în perioada în care am fost ministru al Muncii. În aceeași perioadă am operaționalizat și platforma prin care s-a implementat efectiv legea prestatorului casnic”, a scris deputata PSD.

Actul normativ adoptat simplifică procedurile pentru un mecanism modern care contribuie la reducerea fenomenului muncii nedeclarate și asigură protecție socială. Poate fi prestator orice persoană de peste 16 ani (șomeri, elevi, studenți, pensionari sau angajați), iar activitatea este ocazională, cu limită de 12 ore/zi (adulți) și 6 ore/zi (16–18 ani). Prestatorul casnic nu poate fi un membru al familiei beneficiarului, a mai transmis fostul ministru al Muncii.

Simona Bucura Oprescu explică ce aduce concret acest sistem:

Pentru prestatori (cei care muncesc):

Asigurare de sănătate și pensie: Pentru a deveni asigurat, un prestator trebuie să preschimbe minimum 85 de tichete/lună (1.275 lei)

Tichetele au valoare de 15 lei, din care 3 lei reprezintă contribuții sociale (pensii și sănătate)

Venit sigur și legal – tichetele pot fi transformate în bani, simplu și rapid

Fără birocrație – nu este nevoie de PFA sau firmă

Protecție și demnitate – muncă recunoscută, fără riscurile muncii la negru

Tichetele de activități casnice beneficiază de un tratament fiscal favorabil – prestatorii datorează doar impozit pe venit (10%) și contribuția la pensie (25%), ambele cote aplicate la jumătate din valoarea tichetului

Pentru beneficiari (cei care plătesc serviciile):

Legalitate și transparență – plătesc servicii casnice fără griji

Fără obligații de angajator – fără contracte complicate sau taxe suplimentare

Simplu și rapid – tichetele pot fi folosite atât în format fizic, cât și electronic

Pentru angajatori:

Pot oferi tichete ca beneficiu extrasalarial

Stimulent specific: la 600 de tichete acordate/an, primesc 50 de tichete gratuite

Pentru a putea acorda aceste vouchere, angajatorii vor fi nevoiți să încheie o convenție cu agenția de ocupare a forței de muncă din zona lor

Cu tichetele pot fi plătite numeroase servicii.

„De la curățenie, gătit sau călcat, până la îngrijirea vârstnicilor, grădinărit, mici reparații ori ajutor în gospodărie. Practic, tot ce înseamnă „mâna de ajutor” de care avem nevoie acasă”, a precizat inițiatoarea proiectului.

Platforma tichete.anofm.ro permite gestionarea completă a sistemului de tichete pentru activități casnice. Aceasta oferă gestionarea online a tichetelor (achiziție, utilizare, evidență) și include o secțiune Marketplace pentru conectarea directă între cerere și ofertă.

Acest sistem contribuie direct la: creșterea ocupării,reducerea sărăciei, integrarea pe piața muncii a persoanelor vulnerabile.

Legea prestatorului casnic asigură cadrul legal în baza căruia persoanele fizice pot desfășura activități casnice în schimbul unei remunerații acordate sub formă de tichete de activități casnice. Între prestator și beneficiar se stabilește un raport juridic prin acordul de voință al părților, fără a avea o formă scrisă, în vederea prestării activităților casnice. Prestatorii vor transforma tichetele în bani, în cel mult 12 luni de la data primirii acestora, la agenții, la poștă sau prin ordin de plată/transfer în contul bancar indicat de către prestator prin platforma electronică, iar impozitele și contribuțiile datorate de către prestatori vor fi reținute la momentul preschimbării tichetelor în bani. Obligațiile fiscale se plătesc de către agenții, în numele prestatorilor casnici.