Mureş: Un poliţist rutier provoca accidente ca să încaseze bani din asigurări

Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore a unui poliţist de la Biroul Rutier din Târgu Mureş, pentru săvârşirea infracţiunilor de efectuare de acte de comerţ incompatibile cu funcţia, folosire de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, înşelăciune, fals intelectual, fals în declaraţii, uz de fals, fals în înscrisuri sub semnătură privată, sustragerea sau distrugerea de înscrisuri (în total 46 de infracţiuni) şi a unei alte persoane pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la înşelăciune, fals în declaraţii, complicitate la fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

În perioada 2021-2024, poliţistul ar fi cumpărat maşini şi piese auto (22 de situaţii) din afara ţării, pe care ulterior le vindea pe piaţa auto second-hand.

„Unele dintre aceste autoturisme ar fi fost folosite de inculpatul (...) la provocarea intenţionată de accidente rutiere, în scopul de a încasa bani de la firmele de asigurări RCA”, arată procurorii. Acesta ar fi fost ajutat, în majoritatea cazurilor, de celălalt inculpat din dosar.

Accidentele simulate ar fi avut loc în diferite oraşe din România, între care Târgu Mureş, Braşov, Alba Iulia, Turda, dar şi în Germania.

Foloasele obţinute de pe urma dosarelor de daună aprobate de către societăţile de asigurări sunt estimate, la acest moment procesual, la suma de 150.000 lei.

De asemenea, în perioada iunie 2022 – iunie 2023, inculpatul ar fi folosit informaţii nedestinate publicităţii referitoare la datele personale ale unor persoane (pe care erau înmatriculate diverse autovehicule), informaţii pe care acesta le-ar fi obţinut în virtutea funcţiei, prin verificarea bazelor de date şi pe care acesta le-ar fi divulgat unor persoane apropiate pentru desfăşurarea de activităţi comerciale.

Cei doi inculpaţi urmează să fie prezentaţi joi Tribunalului Mureş cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. În dosar se efectuează acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane.