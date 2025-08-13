Ministerul Energiei, după descinderile DNA: Cercetările vizează activităţi desfăşurate în 2021-2022

„Ministerul Energiei a luat act, cu deplină responsabilitate, de acţiunile recente desfăşurate de Direcţia Naţională Anticorupţie şi face următoarele precizări:

Cercetările vizează activităţi desfăşurate în perioada 2021-2022

Instituţia cooperează deplin cu autorităţile judiciare în exercitarea atribuţiilor lor legale, în mod transparent, eficient şi prompt

Ministerul Energiei a permis accesul la toate informaţiile necesare, conform legilor şi procedurilor în vigoare.

Ministerul Energiei reafirmă angajamentul ferm faţă de respectarea legii, a principiilor transparenţei şi integrităţii în exercitarea atribuţiilor sale”, potrivit unui comunicat de presă.

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie au descins marţi dimineaţă, potrivit gandul.ro, la Ministerul Energiei şi în apartamentul lui Ionel Georgescu, director în cadrul instituţiei, vizat într-o anchetă pentru suspiciuni de corupţie.

Fost şef al Direcţiei Generale Anticorupţie şi ulterior al Corpului de Control din minister, Georgescu a fost implicat de-a lungul carierei în mai multe scandaluri.

Pensionat din Ministerul de Interne, unde în 2009 conducea structura anticorupţie, acesta a revenit în administraţia publică, preluând conducerea Corpului de Control al Ministerului Energiei. După o perioadă în mediul privat, s-a întors pe funcţia de director odată cu schimbarea Guvernului.

Georgescu, suspectat că ar fi aranjat examene pentru ocuparea unor funcţii publice

Surse judiciare susţin că ancheta DNA vizează posibila implicare a lui Georgescu în aranjarea unor examene pentru ocuparea unor funcţii publice. Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, a declarat că, deşi autosuspendat o perioadă, acesta „mai trecea prin minister” şi îşi menţinea legăturile cu foştii colegi.

„Dacă vorbim de pensionari care sunt speciali, pleacă la pensie la o vârstă fragedă şi apoi lucrează tot la stat, vin cu un bagaj, probabil vin şi cu o agendă. Este dificil să te asiguri că respectă un standard înalt de etică profesională”, a spus Burduja.

În baza unui mandat emis de un judecător de drepturi şi libertăţi, ofiţerii de poliţie judiciară ai DNA au percheziţionat locuinţa şi biroul lui Georgescu, căutând documente şi bunuri relevante pentru anchetă.

Numele acestuia a fost menţionat în trecut în dosare de corupţie, inclusiv în cel al fostului lider PSD Viorel Hrebenciuc şi în cazul fostului baron de Mehedinţi, Adrian Duicu.

Potrivit declaraţiei sale de avere, Georgescu a încasat anul trecut aproape 230.000 de lei pensie de poliţist, peste 85.000 de lei ca director în minister şi aproximativ 400.000 de lei din funcţii şi consilii de administraţie ale unor companii de stat.

După analiza probelor ridicate, procurorii urmează să îl audieze pe Ionel Georgescu. Până la această oră, acesta nu a comentat public acuzaţiile.