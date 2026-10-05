Nicușor Dan a semnat decretul: Măsuri noi pentru combaterea atacurilor de urs

Președintele Nicușor Dan a semnat luni decretul privind promulgarea legii care modifică și completează Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 81/2021. Actul normativ vizează eficientizarea metodelor de intervenție imediată pentru prevenirea și combaterea atacurilor de urs brun asupra populației și bunurilor materiale.

Legea, înregistrată la Camera Deputaților cu numărul PL-x 218/2026, a fost promulgată potrivit Administrației Prezidențiale.

Pentru 2026, legea stabilește un nivel de prevenție de 859 de urși bruni și unul de intervenție de 110. Față de 2024, cotele s-au dublat, de la 426 și, respectiv, 55 de exemplare.

În luna mai, președintele a sesizat Curtea Constituțională. El a susținut că reglementarea și monitorizarea sunt incomplete și că legea ar putea încălca Directiva Habitate. Curtea a respins obiecția în iunie, iar Nicușor Dan a cerut apoi reexaminarea legii.

Pe 26 august, Senatul a respins obiecțiile președintelui și a păstrat forma trimisă la promulgare. Votul a fost de 103 „pentru”, cinci „împotrivă” și 15 abțineri.

Legea interzice recoltarea urșilor din cota de prevenție pe teritoriile unde vânătoarea este interzisă. Potrivit Ministerului Mediului, în pădurile din România trăiesc aproape 12.800 de urși bruni.