Ninsoare pe mai multe șosele din România. Utilajele de deszăpezire au fost scoase pe traseu

Autoritățile anunță că pe mai multe șosele din centrul României a nins. Deși este finalul lunii aprilie, utilajele de deszăpezire au fost scoase pe traseu.
Petru Mazilu
30 apr. 2026, 09:38, Social

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că în noaptea de miercuri spre joi a nins pe mai multe șosele din județele Brașov și Covasna. Este vorba despre drumurile aflate în zonele montane. Autoritățile au fost nevoite să trimită utilajele de deszăpezire în misiune.

„Iarna s-a întors în zona montană din centrul țării! În acest moment ninge în zonele alpine din județele Brașov și Covasna iar utilajele de deszăpezire sunt pe traseu. Circulați cu prudență”, a transmis CNAIR pe Facebook.

România se confruntă cu un episod de vreme rea la finalul lunii aprilie și la începutul lunii mai. Temperaturile sunt mai scăzute față de mediile normale ale perioadei în întreaga țară, iar în unele zone sunt precipitații mixte, ploi, lapoviță și ninsoare.

