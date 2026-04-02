Prima pagină » Meteo » Cod galben de ploi și vânt în aproape toată țara. Ninsori la munte, la peste 1.800 de metri

Cod galben de ploi și vânt în aproape toată țara. Ninsori la munte, la peste 1.800 de metri

Vremea rea nu se dezice, așa că joi vremea va fi închisă: meteorologii anunță cod galben de vânt în Muntenia și sud-estul Olteniei, iar în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, sudul și estul Transilvaniei este cod galben de ploi puternice. La munte, la peste 1.800 de metri, ninge.
FOTO MEDIAFAX
Laura Buciu
02 apr. 2026, 10:18, Știrile zilei

Joi, de la ora 10:00 până la ora 20:00, este cod galben de vânt în cea mai mare parte a Munteniei și sud-estul Olteniei. Vântul va avea viteze de 50…65 km/h. Vineri, atenționarea este doar pentru regiunile vestice, iar de vineri noapte până sâmbătă seara în cele estice, cu viteze în general de 40…50 km/h. La munte vor fi rafale de 70…80 km/h.

Sunt vizate județele Olt, Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Buzău, Ialomița, Călărași și București.

O altă atenționare cod galben este în vigoare până la ora 18:00. Vor fi ploi însemnate cantitativ, ninsori la peste 1800 m altitudine și strat de zăpadă în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, sudul și estul Transilvaniei.

Ploile vor avea și caracter de aversă, iar vineri și sâmbătă vor fi însoțite izolat de descărcări electrice și vor fi condiții de grindină. În intervale scurte de timp, sau prin acumulare până la sfârșitul intervalului, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de 40…60 l/mp.

În Carpații Meridionali, iar din noaptea de vineri spre sâmbătă și în Carpații Orientali, la peste 1800 m altitudine, temporar va ninge și se va depune strat de zăpadă cu grosimi, în medie, de 10…20 cm.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor