Prima pagină » Meteo » Informare meteorologică ANM de Paști: ninsori, lapoviță și vânt puternic în jumătate de țară. Ce zone sunt afectate

Informare meteorologică ANM de Paști: ninsori, lapoviță și vânt puternic în jumătate de țară. Ce zone sunt afectate

Iarna se întoarce. ANM anunță ninsori, brumă și temperaturi negative până sâmbătă.
Andreea Tobias
09 apr. 2026, 10:17, Știrile zilei

ANM a emis, joi, o informare metei valabilă de la ora 10:00 până sâmbătă la ora 10:00.

Joi, temporar vor fi intensificări ale vântului în centrul, estul și sud-vestul țării. Vitezele vor fi în general de 45…55 km/h. La munte local vor fi rafale de peste 50…70 km/h.

Îndeosebi în centrul, estul și sudul țării temporar vor fi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare.

Strat de zăpadă de 3…6 cm în Transilvania

În estul și sud-estul Transilvaniei se va depune strat de zăpadă de 3…6 cm.

La munte va ninge și mai ales la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat de zăpadă (în medie de 5…10 cm).

Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă, iar pe parcursul nopților local în jumătatea de nord a teritoriului și izolat în rest vor fi minime negative și se va produce brumă.

Recomandarea video

BREAKING: SUA au atacat Insula Kharg, principalul hub de export de petrol al Iranului
G4Media
Se spune că iedul este „noul miel” de Paște, dar care este prețul? Cât costă 1 kg de ied în Piața Obor
Gandul
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Cancan
Rusia revine în forță după 4 ani și face anunțul: „Și România e excelentă!”
Prosport
5.000 de oameni decid soarta guvernării: cine sunt pesediștii care votează dacă PSD rămâne sau iese de la putere
Libertatea
Zodia care își poate petrece Paștele pe patul de spital, potrivit Cristinei Demetrescu: „Pot apărea dureri fizice. Atenție la lovituri în zona capului”
CSID
Povestea SUV-ului cu 4 stele Euro NCAP care i-a salvat viața lui Mircea Lucescu într-un accident petrecut în 2012
Promotor